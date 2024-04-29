У iPhone 16 Pro будет 6,3-дюймовый экран, а у Pro Max — 6,9-дюймовый.

Новый рендер макетов iPhone 16 показал всю будущую линейку устройств. Слухи говорят, что новые модели будут иметь схожий дизайн с текущим поколением, но Apple, по данным инсайдеров, внесет несколько изменений, которые немного изменят внешний вид и ощущения от использования телефонов.

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Одним из главных изменений является увеличение экранов у моделей Pro. По слухам, iPhone 16 Pro будет иметь 6,3-дюймовый дисплей, в то время как Pro Max может предложить 6,9-дюймовый экран. Базовые модели сохранят текущие размеры: iPhone 16 - 6,1 дюйма и iPhone 16 Plus - 6,7 дюйма.

Снимок макетов, опубликованный инсайдером Сонни Диксоном, подтверждает эти данные. Модель Pro значительно больше непрофессиональных моделей, и Pro Max выглядит особенно громоздким.

Еще одно изменение, подтвержденное утечкой, заключается в переходе базовых моделей к вертикальному размещению камер. Вспышка будет выступать из блока камеры. Эти обновления должны позволить Apple внедрить захват пространственного видео.

Слухи также утверждают, что новинки будут немного тяжелее, что может разочаровать, учитывая, что одной из лучших особенностей iPhone 15 Pro была его легкость по сравнению с предшественником.