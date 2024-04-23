Часы устойчивы к низким и высоким температурам, а также обладают водо- и пыленепроницаемыми свойствами

Компания Xiaomi анонсировала новые умные часы с наименованием Black Shark GS3. Новые гаджет отличается усиленным корпусом и сертификацией по стандарту MIL-STD, поддерживающей 15 протоколов долговечности устройства. Часы выдерживают низкие и высокие температуры, а также обладают водо- и пылеотталкивающими свойствами.

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Они оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, встроенным GPS-приемником и аккумулятором, обеспечивающим до 20 дней работы без подзарядки. Black Shark GS3 также поддерживает отслеживание более 100 режимов для спортивных тренировок. На данный момент информация о ценах и дополнительных характеристиках часов пока не разглашается, однако компания сообщила, что более подробные технические данные появятся в ближайшее время.