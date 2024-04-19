Kishi Ultra идеально подходит для новых iPad Mini, iPhone 15 и широкого спектра устройств на базе Android.

Razer анонсировала свой новый аксессуар Kishi Ultra, как вершину среди мобильных игровых контроллеров, предоставляя возможности "профессионального уровня" на широком спектре устройств с USB-C, включая iPhone 15, а также устройства на Android. Kishi Ultra поддерживает функции Razer Chroma RGB и Sensa HD Haptics. Переход на USB-C произошел только для последней версии серии мобильных контроллеров Kishi, предлагая "профессиональные консольные элементы управления" к устройствам с экранами до 8 дюймов.

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Kishi Ultra стал идеальным выбором для нового iPad Mini, iPhone 15 и более широкого спектра устройств Android, включая планшеты меньшего размера. Новый контроллер обеспечивает "мультисенсорное погружение в игру" с помощью Sensa HD Haptics, но к сожалению, на данный момент устройство несовместимо с iOS.