Оба чипсета отлично справляются с повседневными задачами и играми, но Snapdragon 6 Gen 1 может иметь преимущество в очень требовательных играх

При выборе нового смартфона многие сталкиваются с множеством моделей от разных производителей, что делает решение сложным. Однако ключевым отличием может быть выбор процессора. Например, два устройства одной марки с одинаковой ценой могут иметь разные процессоры: один от MediaTek, другой от Qualcomm.

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Чтобы облегчить выбор, был проведен сравнительный тест двух популярных процессоров: MediaTek Dimensity 7050 и Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1.

Оба чипа имеют схожие характеристики, но существуют ключевые различия. Dimensity 7050 создан с использованием 5-нм техпроцесса, в то время как Snapdragon 6 Gen 1 сделан по технологии 4-нм, что делает его более энергоэффективным.

Dimensity 7050 также предлагает преимущества в плане поддержки оперативной памяти и частоты обновления экрана. Он поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X в сравнении с 12 ГБ у Snapdragon. Кроме того, частота обновления экрана у устройств с Dimensity 7050, как правило составляет 144 Гц, в то время как у Snapdragon — 120 Гц.

Оба чипсета обеспечивают плавную производительность в повседневных задачах и играх, но Snapdragon 6 Gen 1 может иметь превосходство в очень требовательных играх.