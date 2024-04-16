Новый экран Pro Bravia доступен в размерах 55, 65, 75 и 85 дюймов, а также во флагманской модели с диагональю 98 дюймов

Sony продвигает свой новый Pro Bravia как наиболее востребованный корпоративный дисплей благодаря возможности применения антибликового покрытия Deep Black. Кроме того, BZ53L оснащен подсветкой Full Array Local Dimming, обеспечивающей максимальную яркость до 780 нит. Дисплей BZ53L предназначен для круглосуточной работы 7 дней в неделю и обладает функциями режима Pro и настройками Bravia B2B через USB-накопитель.

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Sony утверждает, что BZ53L станет легким новым экраном с весом в упаковке около 38 кг меньше, чем предыдущая модель BZ40J диагональю 100 дюймов. Поэтому Sony предполагает скорое появление BZ53L на рынке в коммерческом или образовательном сегменте. Дисплей совместим с Chromecast, Apple AirPlay 2 и такими приложениями, как Google Meet. Новый дисплей Pro Bravia будет доступен в размерах 55, 65, 75 и 85 дюймов, а также флагманской модели с диагональю 98 дюймов с июня 2024 года.