ThinkBook 16+ 2024 оснащен IPS-дисплеем 3,2K с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью 430 нит выйдет в конце апреля.

Компания Lenovo сообщила о скором выходе нового ноутбука ThinkBook 16+ 2024 с процессором Core Ultra 9, который в скором времени поступит в продажу. Этот ультрасовременный гаджет оборудован 16-ядерным процессором Core Ultra 9 185H с поддержкой 22 потоков, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем PCIe 4.0 на 1 ТБ для безупречной работы с ресурсоемкими приложениями. У покупателей будет возможность выбора между встроенной графикой и дискретной видеокартой RTX4060 для повышенной производительности в области видеоредактирования и игр.

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ThinkBook 16+ 2024 оснащен потрясающим IPS-дисплеем с разрешением 3,2K, частотой обновления 165 Гц и максимальной яркостью 430 нит. Дисплей способен воспроизводить 100% цветовой гаммы sRGB и P3, обеспечивая точную передачу цветов для творческой работы. Кроме того, он поддерживает переключение цветовых профилей, технологию Dolby Vision и имеет заводскую калибровку цветов X-Rite для реалистичного отображения изображений. Для защиты глаз дисплей сертифицирован компанией TÜV Rheinland по стандартам снижения уровня синего света.

Устройство ThinkBook 16+ 2024 обладает разнообразием портов: слева расположены порт USB-A 3.2 Gen 2, два порта Thunderbolt 4 и разъем для наушников 3,5 мм; справа – два порта USB-A 3.2 Gen 1; сзади – порт HDMI 2.1 и разъем питания.