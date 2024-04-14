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10test
Первые игровые эмуляторы для iOS теперь появятся в App Store
Эмуляторы широко доступны для Android, но до сих пор их не было для iOS

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Первые игровые эмуляторы появились в iOS App Store после того, как Apple ответила на давление регулирующих органов. Как сообщает AppleInsider, в магазине уже доступны Emu64 XL (для Commodore 64) и iGBA (для Game Boy Advance и Game Boy Color). Приложения можно установить бесплатно на iPhone и iPad, без внутриигровых покупок.

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Теперь можно указать эмуляторам совместимые файлы на диске, и они будут работать так же, как оригинальные игры, на соответствующем оборудовании. Вероятно, появление этих двух приложений станет началом для других эмуляторов.

Однако следует помнить, что в большинстве стран мира единственный легальный способ использования эмуляторов — это использовать код с оригинальных дисков или картриджей, за которые уже была оплачена плата. В противном случае можно нарушить закон.

Хотя эмуляторы широко доступны на Android, до сих пор они отсутствовали на iOS. Изменения в правилах Apple в этом месяце привели к появлению эмуляторов, однако с оговорками: эмуляторы несут ответственность за загружаемое в них программное обеспечение и должны соблюдать все применимые законы в регионах использования.

Успех или неудача этих эмуляторов может зависеть от отношения производителей оригинальных устройств. Например, Nintendo традиционно блокирует программное обеспечение для эмуляции.

#apple #android #ios #nintendo #app store #emu64 xl #igba
Источник: techradar.com
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