Дисплеи специально разработаны для просмотра фильмов, фотографий и рисования

ASUS представила свои последние профессиональные дисплеи ProArt, включая ProArt Display PA32KCX и ProArt Display OLED PA32UCDM. Новые мониторы обладают высококлассными функциями, специально разработанными для просмотра кино, фотографий и дизайна.

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ProArt Display PA32KCX представляет собой первый в мире профессиональный мини-LED монитор с разрешением 8K. С его 32-дюймовым дисплеем и разрешением 8K (7680 x 4320 пикселей) можно насладиться 97% цветового пространства DCI-P3. Мини-LED подсветка монитора обеспечивает максимальную яркость 1200 нит.

ProArt OLED PA32UCDM оснащен 32-дюймовой 4K OLED панелью от Samsung с разрешением 4K. Он имеет 99% охвата цветового пространства DCI-P3 и максимальную яркость 1000 нит, обеспечивая настоящий черный цвет и 10-битную глубину цвета.

Он поддерживает форматы HDR, включая HDR10 и HLG, и легко интегрируется с профессиональным программным обеспечением для калибровки, таким как Calman и Light Illusion ColourSpace CMS.

Оба дисплея обеспечивают широкие возможности подключения, включая два порта Thunderbolt 4 для зарядки ноутбуков мощностью до 96 Вт, а также порты HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1. Они также оснащены антибликовыми и антиотражающими технологиями для комфортного и эффективного использования.