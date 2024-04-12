MAG 274URFW оснащен 27-дюймовым дисплеем Rapid IPS 4K, поддерживающим разрешение 3840 x 2160

Компания MSI выпустила новый высококачественный игровой монитор с разрешением 4K - MAG 274URFW. MAG 274URFW обладает 27-дюймовым дисплеем Rapid IPS 4K и поддерживает разрешение 3840 x 2160, обеспечивающее детализированное отображение для игр, просмотра контента и развлечений. Частота обновления дисплея 160 Гц и время отклика от серого до серого (GtG) 0,5 мс обеспечивают плавность и отсутствие размытости в играх, минимизируя эффекты призрачности и отслеживания, что идеально подходит для быстрого игрового процесса.

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Что касается точности цветопередачи, то монитор имеет коэффициент контрастности 1000:1. Дисплей также сертифицирован по стандарту VESA Display HDR 400.

Устройство оснащено опцией AMD FreeSync Premium, что устраняет разрывы и зависания изображения, создавая плавность игрового процесса. Также, опция защиты глаз, сертифицированная MSI TÜV Rheinland, снижает напряжение глаз во время длительных игровых сессий.

MAG 274URFW имеет элегантный белый дизайн с антибликовым матовым покрытием, который дополняет современные интерьеры. Эргономичная подставка имеет широкий диапазон регулировок по высоте, повороту и наклону, обеспечивая удобное положение для просмотра. Также поддерживается крепление VESA для дополнительной гибкости.

Что касается возможностей подключения, устройство оснащено портом DisplayPort 1.4a, двумя HDMI 2.1, USB Type-C с поддержкой альтернативных режимов DP и разъемом для наушников 3,5 мм.