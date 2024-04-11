Xiaomi Open имеют удобную конструкцию открытого наушника, обеспечивающую надежную и комфортную посадку.

Xiaomi расширяет свой ассортимент аудиопродуктов, представив свои наушники открытого типа под названием Xiaomi Open Earphones. Эти наушники были показаны на мероприятии вместе с смартфоном Redmi Turbo 3 и планшетом Redmi Pad Pro.

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Xiaomi Open имеют удобный дизайн с открытым ушным крючком, который гарантирует надежную и комфортную посадку. Внутри устройства гибкие провода из никель-титанового сплава позволяют регулировать посадку без искажения звука.

Специально настроенный звуковой блок и динамики 17 x 12 мм с диафрагмами DLC обеспечивают высококачественное звучание. Наушники поддерживают высококачественный кодек LHDC и сертифицированы Hi-Res Audio Wireless Gold Label для идеального воспроизведения музыки.

Чтобы избежать утечки звука, Xiaomi включила новую систему защиты. Двойная матрица микрофонов и алгоритм формирования луча обеспечивают четкое качество связи и минимизируют шум окружающей среды.

Наушники легко подключаются к устройствам под управлением операционной системы HyperOS и обеспечивают до 7,5 часов воспроизведения без перезарядки. С чехлом для зарядки общее время работы можно увеличить до 38,5 часов.