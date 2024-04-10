Xiaomi полностью совместима с устройствами HyperOS, имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти и поддерживает Wi-Fi 6

Xiaomi долгое время радует своих поклонников игровыми продуктами под брендом Redmi, и сегодня компания порадовала анонсом отличного игрового телевизора Redmi Max. Одной из ключевых особенностей этого телевизора, который делает его «игровым», является частота обновления экрана 144 Гц. Помимо просмотра фильмов, на этом гигантском 100-дюймовом экране с 144-герцовой частотой обновления можно плавно играть в консольные игры.

реклама

На крупном мероприятии Xiaomi было представлено несколько продуктов, среди которых и Redmi Max TV. Телевизор уже доступен для предзаказа в Китае.

Redmi Max обладает 4K-разрешением, выбор высокого разрешения кажется естественным на таком огромном экране. При активации «соревновательного режима» частота обновления экрана достигает 240 Гц. Максимальная яркость составляет 700 нит, что делает телевизор подходящим для использования в различных помещениях.

Этот новый телевизор Xiaomi хорошо совместим с устройствами HyperOS, обладает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, поддерживает Wi-Fi 6. Телевизор оснащен четырехъядерным процессором Cortex A73, имеет 3 порта HDMI, 2 порта USB и 1 порт Ethernet. Поддерживаются технологии Dolby Atmos, Dolby Vision и HDR10+, а также имеются встроенные динамики мощностью 15 Вт.