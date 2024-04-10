Устройство имеет четыре динамика, оснащенных технологией Dolby Atmos, и два микрофона

Помимо релиза смартфона Redmi Turbo 3, суббренд Xiaomi расширил линейку планшетов, добавив в нее Redmi Pad и Redmi Pad SE. Новинкой является Redmi Pad Pro — устройство с новым дизайном задней панели, специально предназначенный для пользователей, увлеченных мультимедиа.

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Планшет имеет 12,1-дюймовый ЖК-экран, который имеет разрешение 2,5K и пиковую яркость 600 нит с сертификатом TUVRheinland. Планшет также поддерживает контент Dolby Vision и совместим со стилусом, что можно закрепить на левой стороне устройства с помощью магнита. На задней панели расположены два выступающих кольца с 8-мегапиксельным датчиком и LED-вспышкой, а для селфи предусмотрена фронтальная камера 8 МП.

Устройство обладает четырьмя динамиками с технологией Dolby Atmos и двумя микрофонами. В планшете установлен чипсет Snapdragon 7s Gen2, в паре с 8 ГБ памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Батарея объемом 10 000 мАч и обладает быстрой зарядкой 33 Вт. Планшет функционирует на Android 14 с интерфейсом HYPEROS.