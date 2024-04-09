Компания Sony сосредоточится на развитии аудиоподразделения

Sony официально объявила о дате проведения своего предстоящего мероприятия "Enjoy the Ultimate Vibe" 11 апреля по презентации новой техники. На этой неделе на мероприятии будут представлены новые наушники-вкладыши Sony WH-ULT900N, которые придут на смену модели WH-XB910N. Кроме того, в компании Sony намекнули, что у них в запасе может быть несколько других продуктов.

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Появились слухи о новых смартфонах под брендом Xperia, таких как Xperia 1 VI, Xperia 5 VI и Xperia 10 VI. Однако недавние тизеры от Sony указывают на то, что компания сосредоточится на развитии аудиоподразделения. Слухи указывают на выпуск новых наушников WH-ULT900N со звуком Ultra Power Sound.