Обычно частота обновления портативных мониторов составляет 60 Гц, но все больше моделей имеют более высокую частоту обновления, например 144 Гц

MINISFORUM пополнил свой ассортимент новым портативным монитором - MSS-A156. Устройство размером 15,6 дюйма отличается высокой частотой обновления в 144 гц и разрешением 1440p. Компания-производитель позиционирует устройство, как ультратонкий аксессуар с функцией Plug-And-Play, расширяющий возможности ноутбука, смартфона или планшета благодаря широкому спектру входов и выходов, включая USB-C и аудиоразъемы.

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Хотя компания MINISFORUM наиболее известна своими мини-ПК, она также активно развивает полноэкранные устройства. Новый MSS-A156, несмотря на то, что он не станет конкурентом серии Surface Pro, может заинтересовать пользователей, активно использующих мобильные технологии.

Обычно портативные мониторы имеют частоту обновления 60 гц, но все чаще появляются модели с более высокой частотой, такой как 144 гц. MINISFORUM предлагает свой MSS-A156 как монитор с сенсорным экраном, предлагая уникальные характеристики.

Монитор обладает качественным дисплеем с разрешением 2560x1440 пикселей, коэффициентом контрастности 1000:1, углами обзора 178° и 100% цветовой гаммой DCI-P3. Высокая яркость в 400 нит позволяет отлично воспроизводить цвета.

MSS-A156 представляет собой ультратонкий монитор, толщина самой узкой рамки - 4,4 мм. Он оснащен двумя портами USB-C, мини-HDMI, разъемом 3,5 мм и даже microUSB. В комплекте идет магнитная подставка и блок питания мощностью 30 Вт.