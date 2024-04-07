Технология называется ICCE UWB (Ultra Wide Band) бесконтактное управление транспортным средством

Недавняя утечка информации на Weibo раскрыла новую функцию будущих умных часов Huawei: бесконтактное управление автомобилем. На видео видно, как пользователь умных часов Huawei взаимодействует с автомобилем Huawei. Когда пользователь приближается, фары отображают анимацию и автомобиль автоматически открывается.

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Согласно утечке, эта технология называется бесконтактным управлением автомобилем ICCE UWB (Ultra Wide Band) и представляет собой результат создания умных часов Huawei и Wenjie M9. Когда пользователь находится в радиусе 8 метров от автомобиля, последовательно загораются приветственные огни. Одновременно автомобиль открывается в случаи когда пользователь приближается к автомобилю ближе радиуса 8 метров.

Умные часы, которые, как ожидается, будут выпущены вместе с Huawei P70 в этом месяце, станут первыми в мире, поддерживающими эту технологию UWB.

Ожидается, что на весенней коммуникационной конференции HarmonyOS компании Huawei, запланированной на 11 апреля, будут представлены новые продукты. Мероприятие может быть посвящено перезапуску Luxeed S7, первого автомобиля, разработанного Huawei совместно с Chery.