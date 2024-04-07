Монитор поддерживает 8-битную цветопередачу, что эквивалентно 16,7 миллионам цветов

HKC недавно представила новый монитор S2716Q, который был разработан для пользователей с ограниченным бюджетом. Этот 27-дюймовый монитор обладает IPS-дисплеем поддерживающим разрешение 2K и частоту обновления 60 Гц.

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Технология IPS-панели позволяет обеспечить широкие углы обзора в 178 градусов. Яркость монитора составляет 250 нит, что является достаточным для большинства помещений.

Хотя частота обновления 60 Гц, возможно, не идеальна для геймеров, которые требуют сверхгладкого изображения, она все равно вполне приемлема для повседневного использования. Монитор поддерживает отображение 8-битного цвета, что соответствует отображению 16,7 миллионов цветов.

По поводу дизайна, модель S2716Q имеет тонкие рамки, что создает более захватывающий опыт просмотра. Также данная модель поддерживает возможность регулировки наклона для эргономичного позиционирования и настенное крепление VESA для установки.

Для подключения HKC S2716Q предлагает два порта HDMI 2.0, один порт DP 1.2 и аудиоразъем 3,5 мм. Такое разнообразие интерфейсов позволяет пользователям подключать монитор к компьютерам, ноутбукам, игровым консолям и другим устройствам.

Монитор также оснащен технологиями защиты зрения, включая функцию отсутствия мерцания и фильтр синего света, благодаря которым он комфортен при просмотре длительного времи без ощущения дискомфорта.