Infinix Zero Flip - первый складной мобильный телефон компании, который уже вызвал большой интерес.

Infinix, популярный производитель смартфонов с привлекательными ценами, готовится порадовать своих поклонников новинкой - Infinix Zero Flip. Это первый складной телефон компании, который уже вызвал большой интерес. Недавно прошедшее сертификацию устройство компании под номером x6962, по сообщениям Android Headlines, именно и есть Zero Flip. Хотя подробности пока не раскрываются, одно ясно - Infinix стремится сделать его доступным, как и другие продукты компании. Это отличная новость для тех, кто хочет крутой телефон без переплаты.

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Infinix славится телефонами, предлагающими множество возможностей за разумные деньги. С Zero Flip компания намерена выделиться на рынке, предложив что-то уникальное и удобное. Фанаты по всему миру ждут с нетерпением, что же придумала Infinix на этот раз.

Ближайшее время, когда можно будет приобрести Zero Flip, не заставит себя ждать. Infinix готовится представить новинку очень скоро, демонстрируя свое стремление к постоянному развитию и удовлетворению потребностей пользователей.

И еще один телефон Infinix с номером x6860 также успешно прошел сертификацию. Подробностей о нем пока мало, но он уже обсуждается сообществом.