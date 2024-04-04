Это важный шаг для компании, которая впервые в своей истории станет брать плату за использование своего поискового сервиса

Согласно актуальному отчету Financial Times, Google рассматривает возможность введения платных услуг поиска с применением ИИ, который на данный момент известен как Search Generative Experience (SGE). Это значительный шаг для компании, так как это впервые в ее истории будет взимание платы за использование поискового сервиса.

реклама

Однако следует отметить, что на данный момент это лишь внутренние обсуждения, и конечное решение по вопросу введения платных услуг еще не принято. Инженеры в настоящее время работают над технологией для реализации новых функций, основанных на генеративном ИИ, но руководство все еще не определилось с дальнейшими действиями.

Предполагается, что возможно объединение премиальных функций поиска на базе ИИ с текущими подписками, которые уже предлагают доступ к различным сервисам Google One AI Premium. Независимо от выбранной стратегии, традиционный бесплатный поисковый сервис Google останется неизменным, в то время как платный сервис, основанный на искусственном интеллекте, будет предоставляться с рядом дополнительных функций.

Отмечается, что Google активно реагирует на конкуренцию со стороны ChatGPT уже почти полтора года, и компания стремится адаптироваться к возможным изменениям на рынке поисковых сервисов. Ситуация становится особенно актуальной в контексте того, что ChatGPT в будущем может стать серьезным конкурентом для поиска Google, что, в свою очередь, может негативно сказаться на доходах компании.

Учитывая высокую стоимость использования генеративного ИИ, эксплуатация поисковой системы, основанной на такой технологии, требует дополнительных затрат, что вероятно приведет к введению платных услуг. Эта тенденция не ограничивается лишь Google, так как как ChatGPT и Microsoft Copilot уже предлагают платные возможности своим пользователям.