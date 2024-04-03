AI Eraser - это интуитивно понятная функция, которая позволяет легко удалять нежелательные элементы с фотографий

OnePlus присоединился к движению искусственного интеллекта, представив новую функцию AI Eraser для своих устройств. Компания также объявила о планах разработки других функций на основе искусственного интеллекта, которые будут доступны позже в этом году. Помимо Google и Samsung, одними из первых производителей, предложивших генеративный искусственный интеллект на своих устройствах, являются OEM-производители. Сообщается, что Apple собирается внедрить GenAI в предстоящую версию iOS 18 уже в июне.

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Как и следует ожидать, AI Eraser представляет собой интуитивно понятную функцию, позволяющую легко удалять ненужные элементы с фотографий. Похожая функция, Magic Eraser от Google, была впервые представлена на серии Pixel 6 в прошлом году, а Samsung также предлагает подобное решение в своем пакете Galaxy AI на устройствах серии Galaxy S24.

Компания OnePlus утверждает, что ее AI Eraser основан на собственной мощной языковой модели. Пользователи смогут просто выбрать область на фото, которую они хотели бы стереть, и искусственный интеллект автоматически заменит ее таким образом, чтобы изменения выглядели естественно.

Распространение функции AI Eraser на устройства OnePlus начнется в этом месяце, начиная с моделей OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus Open и OnePlus Nord CE 4. Пока неизвестно, как именно эта функция будет встроена в OxygenOS, пользователи могут ожидать обновления приложения OnePlus Photos для активации AI Eraser.