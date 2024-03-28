Материнская плата совместима с чипами AMD Ryzen серии 7000 и новыми чипами серии Ryzen 8000 с функциями Ryzen AI и поддержкой AVX-512

Компания Colorful, ведущий производитель компонентов для игровых ПК, представила новую материнскую плату CVN B650M Gaming Frozen. Материнская плата считается первым устройством с процессорным разъемом AMD AM5, совместимая с чипами AMD Ryzen линейки 7000 и новыми чипами Ryzen линейки 8000 с функциями ИИ Ryzen и поддерживая AVX-512. Еще она совместима с последними APU AMD линейки 8000G.

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Платформа оснащена схемой с питанием 12+1+1 с DrMOS током 55 А и твердотельными конденсаторами из черного золота 10 карат, обеспечивающими надежное питание для процессоров уровня AMD Ryzen 9.

Размер устройства составляет 245 x 245 мм, а внешний вид эстетичен благодаря камуфляжному дизайну "белое на серебре" и имеет подсветку RGB логотипа CVN.

Относительно памяти, плата оборудована 4 слотами DDR5 DIMM поддерживая XMP, позволяющими установить до 48 ГБ одиночной памяти или до 192 ГБ в общей сложности. В отношении хранения данных, доступны 4 порта SATA 3.0 (6 Гбит/с) и 2 слота M.2 для SSD. Подробные характеристики хранилища и памяти представлены в таблице ниже.

Расширительные разъемы и порты ввода/вывода:

- 1 x PCIe 5.0 x16

- 1 x PCIe 4.0 x4

- 1 x PCIe x16

- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C

- 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A

- 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

- 4 x USB 2.0

- 1 x HDMI

- 1 x DP

Материнская плата также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.