Часы Mitu оснащены передовой системой позиционирования, которая использует двухчастотный GPS для определения их местоположения

Недавно компания Xiaomi представила на китайском рынке две новые модели умных часов для детей - Mitu Kids Watch 7 и Mitu Kids Watch 7X.

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Обе модели фокусируются на безопасности, социальных возможностях и развлечениях, что делает их идеальным выбором для родителей, желающих обеспечить безопасность и связь со своими детьми.

Устройства Mitu оснащены современной системой позиционирования, использующей двухчастотный GPS для уточнения местоположения. Что дает возможность родителям отслеживать место нахождение своего ребенка и получать уведомления, если ребенок выходит за установленные границы. К тому же, часы способны сохранять траекторию перемещения ребенка.

Внутри помещений часы используют искусственный интеллект для непрерывного позиционирования. Технология трехмерного расположения Floor 2.0 применяет данные барометра и двухчастотного GPS, чтобы определить уровень этажа, на котором находится ребенок в помещении.

Mitu Kids Watch обладают 18-ю спортивными режимами и 5 функциями физического обследования, которые способствуют активному образу жизни. Устройства водонепроницаемы до глубины 20 метров. Искусственный интеллект приложения Xiao AI поддерживает интерактивные инструменты.