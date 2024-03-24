Эти прототипы совершенно другие и не связаны с ранее представленными устройствами

По информации, предоставленной сотрудником портала Windows Central, Джеймсом Корденом, стало известно о разработке нескольких новых портативных устройств Xbox. Корден подчеркнул, что эти прототипы совершенно отличаются от ранее упомянутых устройств и не имеют с ними никакой связи. Он еще подчеркнул, что наличие прототипных устройств не означает автоматического выпуска их на рынок.

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Учитывая успех Nintendo Switch с продажами больше 100 миллионов экземпляров, в последние годы были анонсированы аналогичные устройства, в виде Steam Deck, ROG Ally и PlayStation Portal. Поэтому неудивительно, что Xbox решил занять свою нишу в сфере портативных игровых аксессуаров.

Пока точная дата анонса нового портативного устройства Xbox остается не известна. Однако ходят слухи, что консоль следующего поколения будет подключаемой портативной приставкой, как Nintendo Switch.

Недавно президент компании, Сара Бонд, сообщила о планах компании на будущее и поделилась информацией о нескольких уникальных новинках в области аппаратного обеспечения, с которыми компания собирается ознакомить публику в ближайшие праздники.

Таким образом, Xbox готовится представить игровой аксессуар, который, судя по всему, будет успешно конкурировать с другими игровыми устройствами на рынке.