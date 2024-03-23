Согласно информации сертификационных порталах, размеры наушников составляют 17,18 x 20,17 x 30 мм, а чехла - 53,2 x 24,5 x 53,93 мм

Китайская компания Xiaomi представила свой последний смартфон, Xiaomi Civi 4 Pro, на рынке Китая. Вдобавок к этому анонсу, появилась информация о возможном выпуске новых наушников от Xiaomi, которые могут получить название Xiaomi Buds 5. Появившиеся информация на нескольких сертификационных порталах, включая FCC, подтверждает скорый запуск модели с кодовым названием M2341E1.

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Файлы FCC содержат кое-какие детали о Xiaomi Buds 5, включая их диапазон частот работы от 2400 МГц до 2483,5 МГц, а также наличие PIFA-антенны с 50-омным сопротивлением. Согласно документам, размеры наушников будут составлять 17,18 х 20,17 х 30 мм, а чехла – 53,2 х 24,5 х 53,93 мм. Общий вес наушников и чехла составляет 44,7 г.

Кроме FCC, наушники Xiaomi Buds 5 были замечены на других сертификационных порталах, таких как SDPPI, SIRIM и CMIIT и это свидетельствует о возможном глобальном выпуске. Хотя подробности и особенности этой модели пока остаются неизвестными.