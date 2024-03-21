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10test
Будущие iPad Pro и Air возможно будут с матовым и глянцевым дисплеем
Заявлено, что в будущих моделях серии iPhone 17 будет использоваться та же антибликовая технология, что и в Galaxy S24 Ultra

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Существует вероятность того, что Apple iPad Air будет доступен в двух вариантах – с глянцевым и матовым дисплеем. Аналогичные перемены будут и в новом iPad Pro. Сообщил информатор на Weibo.

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Однако не до конца ясно, что именно имел в виду источник под "матовой поверхностью" – это может быть как полноценное матовое покрытие, так и антибликовое покрытие, аналогичное тому, что есть на Pro Display XDR 2019 года выпуска. Это нанотекстурное стекло создает антибликовое изображение и уменьшает отражения. Похожий эффект реализован в новом Samsung Galaxy S24 Ultra.

Тот же информатор опубликовал отчет о серии iPhone 17, утверждая, что будущие модели будут оснащены такой же антибликовой технологией, как и Galaxy S24 Ultra.

Пока еще не стоит делать слишком поспешных выводов, однако есть уверенность, что в следующем году iPad, а возможно и iPhone, представят улучшенную антибликовую технологию.

#galaxy s24 ultra #ipad pro #iphone 17 #apple ipad air
Источник: gsmarena.com
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Рамки новых моделей iPad Pro станут еще тоньше
Apple IPhone 17 может получить антибликовый дисплей с устойчивостью к царапинам
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