Заявлено, что в будущих моделях серии iPhone 17 будет использоваться та же антибликовая технология, что и в Galaxy S24 Ultra

Существует вероятность того, что Apple iPad Air будет доступен в двух вариантах – с глянцевым и матовым дисплеем. Аналогичные перемены будут и в новом iPad Pro. Сообщил информатор на Weibo.

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Однако не до конца ясно, что именно имел в виду источник под "матовой поверхностью" – это может быть как полноценное матовое покрытие, так и антибликовое покрытие, аналогичное тому, что есть на Pro Display XDR 2019 года выпуска. Это нанотекстурное стекло создает антибликовое изображение и уменьшает отражения. Похожий эффект реализован в новом Samsung Galaxy S24 Ultra.

Тот же информатор опубликовал отчет о серии iPhone 17, утверждая, что будущие модели будут оснащены такой же антибликовой технологией, как и Galaxy S24 Ultra.

Пока еще не стоит делать слишком поспешных выводов, однако есть уверенность, что в следующем году iPad, а возможно и iPhone, представят улучшенную антибликовую технологию.