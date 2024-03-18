По данным южнокорейского издания Sisa Journal, Samsung намерена установить цену на Galaxy Z Fold 6 SE ниже 800 долларов США

В то время как многие с нетерпением ждут появление Samsung Galaxy Z Fold 6 и Samsung Galaxy Z Flip 6, появились слухи о том, что в 2024 году на рынке появится более доступная складная модель Samsung. И недавно появилась подсказка о том, сколько она будет стоить.

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По данным южнокорейского издания Sisa Journal, Samsung стремится установить цену ниже 800 долларов для Galaxy Z Fold 6 SE, или, как бы он ни назывался в конечном итоге.

Если эта информация верна, то это потенциально большая скидка, особенно по сравнению с Z Fold 5. Судя по всему, в отчете говорится о складном устройстве в форм-факторе книжки, а не о складывающемся устройстве, хотя Sisa Journal не уточняет точное описание.

Согласно сообщениям Sisa Journal, Samsung планирует выпустить складную модель начального уровня по цене 800 долларов. Ожидается, что этот продукт будет иметь более низкие технические характеристики по сравнению с флагманскими моделями, включая процессор, дисплей, аккумулятор и прочее. Хотя камера, по-видимому, будет находиться на уровне топовых складных устройств Samsung.

Недавно появился отчет о том, что поддержка S Pen будет прекращена в этом более доступном складном телефоне, чтобы дополнительно снизить стоимость.

Также существуют слухи о Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, премиальной версии Galaxy Z Fold 6. Возможно, у этой модели будут лучшие характеристики камеры, хотя на данный момент неизвестно, как это может быть достигнуто и чем она будет отличаться.

Предыдущие слухи предполагали, что цена этого более доступного складного устройства составит от 400 до 500 долларов, хотя возможно, Samsung отказалась от этой первоначальной цели. Что бы ни произошло, если Samsung придерживается своего графика, как в прошлом году, и если верить утечкам, то ожидается, что новая модель выйдет в июле 2024 года.