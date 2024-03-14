Ожидается, что Huawei Watch Fit 3 будут оснащены пульсометром и датчиком SpO2

Компания Huawei ранее сообщила о выпуске умных часов Huawei Watch Fit 3, отметив, что скоро будет предложена более подробная информация об устройстве. Недавно модель, известная как Slo-B19, получила сертификат CQC, и предполагается, что это будет несомненно Huawei Watch Fit 3. Есть информация, что Huawei может анонсировать Huawei Watch Fit 3 на представлении флагманской модели Huawei P70. На сегодняшний день о предстоящей модели часов известно немного. Предыдущая модель Huawei Fit 2 имела AMOLED дисплей прямоугольной формы 1,74-дюймов с разрешением 336х480 и плотностью пикселей 336ppi. Часы предлагали функции отслеживания здоровья, включая датчик сердечного ритма, мониторинг кислорода в крови, отслеживание сна и другие. Для подключения к смартфону часы оснащены Bluetooth 5.2 и NFC. Емкости аккумулятора хватает до 10 дней при обычном использовании.

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Имеются данные, что Huawei Watch Fit 3 будет оснащен монитором сердечного ритма и датчиком SpO2. Также было сообщено, что в часах появится 97 разных режимов тренировок, функция отслеживания сна и возможность измерения уровня стресса. Однако сообщается, что мероприятие по запуску линейки P70, на котором ожидалось представление Huawei Watch Fit 3, было отложено. Надежный информатор Digital Chat Station сообщил о задержке мероприятия, которое первоначально планировалось провести в этом месяце.