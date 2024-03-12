Смартфон оснащен процессором Exynos 1380 SoC, который уже был в прошлогоднем Galaxy A54

Новейшая модель Galaxy A35 была недавно представлена компанией Samsung, параллельно с выпуском старшего собрата - Galaxy A55. Оба смартфона делятся некоторыми общими характеристиками, но в то же время имеют множество отличий. Один из них является более доступным по цене, в то время как другой - более дорогим вариантом.

реклама

Galaxy A35 оснащен большим 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с отверстием в центре для селфи камеры. Дисплей защищен прочным материалом Corning Gorilla Glass Victus. Этот дисплей обладает FHD+ разрешением (2340 x 1080 пикселей) и частотой обновления впечатляющих 120 Гц.

В основе смартфона находится процессор Exynos 1380 SoC, который уже применялся в прошлогодней модели Galaxy A54. Данный чипсет работает совместно с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного хранилища.

Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 13 МП, а на задней панели расположена блок с тремя камерами, состоящий из основного 50-мегапиксельного сенсора с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольного модуля 8 МП и 5-мегапиксельной макрокамеры.

Устройство оснащено датчиком отпечатков пальцев под экраном и двумя стереодинамиками. Кроме того, смартфон имеет защиту класса IP67 от пыли и влаги.

В качестве программного обеспечения установлена One UI 6.1 на базе Android 14. Samsung обязуется предоставить до 4-х обновлений операционной системы и 5 лет обновлений безопасности. Телефон работает от батареи ёмкостью 5000 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт.