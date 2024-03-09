Одно из главных преимуществ этого ноутбука - улучшенная система охлаждения

В Китае появилась новая модель ноутбука Lenovo GeekPro G5000 2024 года, которая призвана удовлетворить потребности геймеров. Это улучшенная версия прошлогодней модели с некоторыми дополнениями в плане производительности. Процессор Intel Core i7-13650HX обеспечивает высокую производительность, отлично подходящую для игр и выполнения требовательных задач. Опции графики включают в себя варианты RTX 4050 и RTX 4060.

реклама

Экран ноутбука имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение FHD. Частота обновления экрана составляет 144 Гц, а цветовой охват sRGB равен 100%, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка технологии NVIDIA G-Sync снижает вероятность возникновения разрывов на экране. Для подключения различных устройств имеются порты USB-C 3.2 Gen 2 и USB-A 3.2 Gen 1, а также WI-FI 6.

Одним из главных преимуществ данного ноутбука является улучшенная система охлаждения. Данная система была специально разработана для обеспечения охлаждения во время интенсивных игровых сессий, а также для снижения температуры поверхности клавиатуры и уровня шума от вентилятора.