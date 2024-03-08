Это неудивительно, поскольку компания Huawei уже несколько лет работает в условиях строгих ограничений, введенных правительством США

Ожидалось, что запуск Huawei P70 в Китае состоится в этом месяце, однако согласно нескольким новым слухам, планы были пересмотрены. Серия P70 должна выйдет на рынок уже в следующем месяце, предположительно в конце апреля.

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Изначально, когда этот слух возник, в китайских СМИ появилось множество спекуляций о том, что причина задержки непосредственно связана с проблемами в цепочке поставок. Это неудивительно, учитывая, что компания Huawei уже много лет работает в условиях жестких ограничений, введенных правительством США. Однако один информатор на платформе Weibo категорически отверг возможность, что задержка связана с проблемами в цепочке поставок.

Вместо этого, он указал на сложную комбинацию нескольких факторов: параллельно с P70, компания также запланировала анонсировать множество других продуктов. В этом месяце у Huawei также ожидается проведение презентации, но уже по другим устройствам. Как сообщается, перед Huawei будет очень напряженный период в течение следующих нескольких недель.

Согласно слухам, Huawei P70 будет оснащен усовершенствованной основной камерой с переменной диафрагмой на 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 50 МП и телеобъективом на 50 МП с 4-кратным оптическим зумом. Смартфон будет иметь 6,7-дюймовый OLED-экран разрешением 1,5K и батарею емкостью 5000 мАч.