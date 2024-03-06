Дизайнеры предусмотрели, что пользователь сможет обхватить мышь ладонью, а мягкий силиконовый материал поможет снизить напряжение

Несколько лет назад были проведены исследования, которые показали, что перемещения курсора с разной скоростью может вызывать человеческий гнев и разочарование.

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Беспроводная мышь Vent изготовлена с применением силиконового чехла, который повышает удобство использования. Дизайнеры предусмотрели, что пользователь может обхватить мышку ладонью при гневе, и мягкий материал силикона поможет снять напряжение.

Использование силикона в качестве материала для изготовления беспроводной мыши Vent делает ее водонепроницаемой и гигиеничной. Кроме того, чистить мышку также можно безопасно, без риска повреждения. Беспроводная мышь Vent становится жизнеспособным решением не только для управления гневом, но и в качестве гигиеничного периферийного устройства в постпандемической жизни.