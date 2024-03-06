Устройство оснащено 32-мегапиксельной селфи-камерой и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев

Состоялся официальный анонс смартфона Lava Blaze Curve 5G, который уже успел привлечь внимание публики за несколько последних недель. Новинка, как можно понять из ее названия, оснащена изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, обладающим частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Экран защищен стеклом Dragontrail Star 2 и обладает пиковой яркостью 800 нит. Важно отметить, что устройство оснащено 32-мегапиксельной селфи-камерой и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.

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В задней панели Lava Blaze Curve 5G использовано 3D-стекло с матовой отделкой и защитой Gorilla Glass 3. Устройство оснащено тройной камерой, состоящей из основной камеры на 64 МП, сверхширокоугольной камеры на 8 МП (с углом обзора в 120 градусов) и камеры для макросъемки на 2 МП. Основная камера использует сенсор Sony и поддерживает технологию EIS.

Под капотом смартфона находится процессор Dimensity 7050 SoC, а также 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Lava Blaze Curve 5G работает на чистой версии ОС Android 13 без сторонних приложений. Кроме того, Lava обещает обновления до Android 14 и Android 15 в течение трех лет, включая квартальные обновления безопасности.

Среди других особенностей Lava Blaze Curve 5G стоит отметить его батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, наличие стереодинамиков, поддержку технологии Dolby Atmos и 5G на обоих слотах для SIM-карт. Смартфон Lava Blaze Curve 5G будет доступен в двух цветовых вариантах - Iron Glass и Viridian Glass.