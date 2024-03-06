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Состоялся официальный анонс смартфона Lava Blaze Curve 5G, который уже успел привлечь внимание публики за несколько последних недель. Новинка, как можно понять из ее названия, оснащена изогнутым AMOLED-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, обладающим частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+. Экран защищен стеклом Dragontrail Star 2 и обладает пиковой яркостью 800 нит. Важно отметить, что устройство оснащено 32-мегапиксельной селфи-камерой и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев.
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В задней панели Lava Blaze Curve 5G использовано 3D-стекло с матовой отделкой и защитой Gorilla Glass 3. Устройство оснащено тройной камерой, состоящей из основной камеры на 64 МП, сверхширокоугольной камеры на 8 МП (с углом обзора в 120 градусов) и камеры для макросъемки на 2 МП. Основная камера использует сенсор Sony и поддерживает технологию EIS.
Под капотом смартфона находится процессор Dimensity 7050 SoC, а также 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и до 256 ГБ встроенного хранилища UFS 3.1. Lava Blaze Curve 5G работает на чистой версии ОС Android 13 без сторонних приложений. Кроме того, Lava обещает обновления до Android 14 и Android 15 в течение трех лет, включая квартальные обновления безопасности.
Среди других особенностей Lava Blaze Curve 5G стоит отметить его батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт, наличие стереодинамиков, поддержку технологии Dolby Atmos и 5G на обоих слотах для SIM-карт. Смартфон Lava Blaze Curve 5G будет доступен в двух цветовых вариантах - Iron Glass и Viridian Glass.