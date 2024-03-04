Следующие смарт-часы от ASUS были найдены в базе данных Bluetooth SIG под названием VivoWatch 6 и номером модели HC-D06

Похоже, что компания ASUS готовится к выпуску новых умных часов, возможно, модели VivoWatch 6, как продолжение предыдущей модели VivoWatch 5, вышедшей в 2022 году. Подтверждение предстоящего релиза получено из сертификации Bluetooth SIG.

реклама

В базе данных Bluetooth SIG обнаружены следующие умные часы от ASUS под названием "VivoWatch 6" и номером модели HC-D06. Однако список не предоставляет информацию о характеристиках новых умных часов ASUS. Таким образом, подробности о особенностях пока остаются неизвестными.

Что касается VivoWatch 5 от ASUS, то устройство оснащено 1,3-дюймовым круглым ЖК-дисплеем и предлагает настраиваемые циферблаты. Ремешок для часов имеет быстросъемную конструкцию для удобной замены.

VivoWatch 5 включает в себя датчики ЭКГ и ФПГ для здоровья. Эти датчики позволяют часам отслеживать различные показатели здоровья частоту сердечных сокращений, уровень стресса, режимы сна и уровни активности. Кроме того, часы способны измерять уровень кислорода в крови (SpO2) и температуру тела. ASUS заявляет, что время автономной работы VivoWatch 5 составляет до 14 дней.