Планшет Honor Pad 9 оснащен чипом Snapdragon 6 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища для плавной работы

На выставке MWC 2024 компания Honor представила новое дополнение к своей глобальной линейке - планшет Honor Pad 9. Это устройство было выпущено в прошлом году в Китае и обладает техническими характеристиками для удовлетворения потребностей пользователей как в развлечениях, так и в рабочих задачах.

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Honor Pad 9 имеет тонкий корпус весом 555 г и толщину 6,96 мм, который отличается уникальным дизайном "Deco" с центральной задней камерой. Он оснащен 12,1-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 2,5K, а также сертификатом TÜV Rheinland по защите зрения, обеспечивающим комфортный просмотр.

Планшет Honor Pad 9 оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу устройства. Он работает на MagicOS 7.2 на базе Android 13, что гарантирует повышенную безопасность. Аккумулятор устройства емкостью 8300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт, что обеспечивает длительное использование без частых подзарядок.

Honor Pad 9 доступен в цветах "Серый космос" и "Голубое озеро". Также планшет можно приобрести с клавиатурой или без нее.