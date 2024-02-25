iOS 17.4 выйдет примерно через три недели

Новая версия ОС iphone в настоящее время находится на стадии предварительного тестирования, и те кто интересуется, когда будет выпущена стабильная версия ios 17.4, скорее всего не будут ждать долго ее публичного релиза.

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Обычно Apple не намекает на дату выпуска новой версии iOS, но на этот раз они сделали исключение, подтвердив, что iOS 17.4 выйдет в марте, но не уточнив точную дату.

Как известно, предыдущая версия iOS 16.4 была выпущена 27 марта, а версия iOS 15.4 - 15 марта. Это может означать, что до выпуска iOS 17.4 осталось примерно три недели. Однако, из-за определенных сроков, установленных Европейским союзом, ситуация может измениться.

Некоторые ключевые функции iOS 17.4 были внедрены в соответствии с требованиями Европейского союза о цифровых рынках. У Apple есть время до 6 марта, чтобы выполнить это требование, так что, вероятнее всего, iOS 17.4 будет выпущена до этой даты.

На данный момент Apple тестирует четвертую бета-версию iOS 17.4 и стоит ожидать выпуска финальной бета-версии на следующей неделе.

iOS 17.4 будет включать в себя множество новых функций. Некоторые изменения будут доступны только для европейского рынка. Например, Apple разрешит пользователям загружать приложения с других платформ, в то время как в настоящее время это возможно только через App Store. Пользователи из Европы также увидят новую функцию Safari для установки стороннего браузера по умолчанию.

Помимо изменений, соответствующих требованиям ЕС, iOS 17.4 будет содержать защиту от кражи устройств, расшифровку подкастов, новые эмодзи, обновленный экран приветствия, изменения в отображении информации о состоянии батареи.