Оказывается, спутниковая связь доступна только на специальной модели с титановым покрытием

В сети ходило множество слухов о том, что у модели Xiaomi 14 Pro появится спутниковая связь. Тем не менее, модели выпущенные в Китае еще в ноябре, этой функции лишены. Оказывается, спутниковая связь доступна только в особой модели, имеющей титановое покрытие.

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Теперь такая модель стала доступна для приобретения в интернет-магазине Xiaomi в Китае. Она оснащена 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенного хранилища.

Двусторонняя спутниковая связь на данной модели доступна в случае чрезвычайных ситуаций, когда обычное покрытие операторов связи оказывается недоступным. Для взаимодействия с этой функцией используются китайские спутники Tiantong. Несмотря на это, Xiaomi 14 Pro не будет доступен за пределами Китая, в отличие от Xiaomi 14 Ultra, который также обладает спутниковой связью. Однако вопрос о том, будет ли он поддерживаться спутниковой связью за пределами Китая, остается открытым.

Интересно отметить, что оба телефона основаны на чипе Xiaomi Pengpai T1. Компания Xiaomi даже выпустила демонстрационное видео, где Xiaomi 14 Ultra осуществляет вызов через спутник в Южно-Китайском море.

Что касается материалов, использованных для создания Xiaomi 14 Pro, компания заявляет, что боковая рамка состоит на 99% чистого титана аэрокосмического класса и высокопрочного алюминиевого сплава. Передняя и задняя панели телефона были выполнены из стекла Xiaomi Dragon Crystal Glass, которое легко узнать по оранжевой окантовке вокруг камеры.

Основная камера телефона представляет собой тройной модуль на 50 МП, аналогичный тому, что встречается в обычной версии Pro. В него входит основной сенсор размером 1/1,31 дюйма с оптической стабилизацией изображения и переменной диафрагмой f/1,4–f/4,0, телеобъектив 3,2x75 мм и широкоугольный объектив 115° с автофокусом.

Телефон имеет 6,73-дюймовый LTPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением QHD+. Фронтальная камера имеет разрешение 32 МП. Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, а емкость аккумулятора составляет 4880 мАч.