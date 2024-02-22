Tecno Spark 20 Pro+ признан устройством с необыкновенным сочетанием инновационного дизайна, передовых технологий и экологичности

Модель Spark 20 Pro+ от Tecno была отмечена двумя престижными наградами на French Design Awards 2024, привлекая внимание всего мира. Это устройство одержало победу как в номинации "Мобильные телефоны, планшеты и носимые устройства", так и в номинации "Цифровые и электронные устройства". Организованные International Awards Associate (IAA).

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Дизайн Spark 20 Pro+ удивляет своей эргономикой и использованием передовых технологий. Устройство отличается эргономичным дизайном и при этом невероятно тонким профилем, толщиной всего 7,55 мм для максимального комфорта пользователя.

Еще одним ключевым аспектом Spark 20 Pro+ является его экологическая направленность с материалом Magic Skin 2.0. Этот материал был разработан с учетом текстуры и долговечности натуральной кожи и обладает антибактериальными свойствами, соответствуя при этом принципам экологичного дизайна продукции.

Телефон Tecno Spark 20 Pro+ был выпущен еще в январе и оснащен 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит. Под его капотом находится процессор MediaTek Helio G99, работающий в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенного хранилища. Устройство также оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает скорость зарядки до 33 Вт. В оптической системе смартфона присутствует 108-мегапиксельная главная камера с 3-кратным оптическим зумом и 10-кратным цифровым увеличением. На передней панели находится селфи-камера разрешением 32 МП.

Tecno Spark 20 Pro+ - это исключительное сочетание инновационного дизайна, передовых технологий и экологической направленности, что делает его по-настоящему привлекательным для пользователей.