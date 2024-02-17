Ожидается, что гарнитура будет использовать процессор Snapdragon XR2+ от Qualcomm и операционную систему Android от Google, разработанную специально для гарнитуры

15 февраля компания Samsung объявила о стратегическом партнерстве с Google и Qualcomm в рамках разработки продуктов дополненной реальности (XR).

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По информации из отчета Hankyung, Samsung сформировала отдельную команду, получившую название "Immersive Team", для работы над своей первой гарнитурой XR. В начале ее состав был небольшим, но в последнее время команда значительно расширилась и насчитывает около 100 специалистов. Развитие команды продолжается с целью ускорения процесса создания устройства XR.

Независимая команда компании набрала экспертов из различных подразделений Samsung Electronics, включая разработку технологий, маркетинг и планирование. В этом году ожидается выпуск гарнитуры XR, которая предположительно будет запущена одновременно с телефонами Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6.

По предыдущим отчетам, гарнитура XR от Samsung будет оснащена несколькими 1,03-дюймовыми OLED-дисплеями с плотностью пикселей около 3500 пикселей на дюйм. Данный дисплей разработала компания Emagin, дочерняя компания Samsung Display. Ожидается, что гарнитура будет использовать процессор Qualcomm Snapdragon XR2+ и операционную систему Android от Google, специально настроенную под эту гарнитуру.

Источник Sаmmobile сообщил, что гарнитура, скорее всего, будет оснащена набором камерных датчиков для достижения широкого цветового спектра с минимальной задержкой в 12 миллисекунд. Цена на новинку может быть значительно ниже, чем у гарнитуры Apple Vision Pro. Она будет функционировать со смартфонами, планшетами и ноутбуками Samsung.

Несмотря на то, что Samsung изначально планировала начать массовое производство гарнитуры XR в начале 2023 года, по последней информации релиз был отложен на 2024 год.