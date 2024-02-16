Samsung сделала патентное заявление, в котором упоминаются "датчики на шарнирах"

Недавно появились слухи о том, что компания Samsung готовится выпустить на рынок первый смартфон с тройным дисплеем, преследуя цель опередить своего китайского конкурента Huawei.

Следует отметить, что в ноябре прошлого года известный инсайдер рынка мобильных технологий Росс Янг заявил о том, что Huawei работает над разработкой тройного складного телефона. Планировалось, что устройство будет выпущено к концу 2023 года, но по каким-то причинам (предположительно из-за проблем с разработкой) его релиз перенесли на текущий год. Теперь же появился еще один инсайдер, известный под ником Revegnus on X, который утверждает, что не только устройство Huawei будет выпущено во втором квартале 2024 года, но и Samsung представит свой тройной смартфон.

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Технический корейский гигант уже проводил эксперименты с этой технологией. На выставке CES 2022 компания представила несколько концептуальных устройств с тройным складыванием, в том числе модель Flex S. Этот смартфон снабжен несколькими шарнирами и может складываться в форме буквы "S". Возможно, Huawei также будет использовать подобную конфигурацию своего устройства, поскольку интернет-сообщения начиная с февраля указывают на то, что его телефон будет открываться и закрываться в аналогичной S-образной форме.

Остается неизвестным, как именно будет функционировать такой дисплей. Однако было обнаружено патентное заявление Samsung, в котором упоминаются "датчики на шарнирах". Такие компоненты позволят устройству определить активные части дисплея, благодаря чему контент будет появляться только на используемых экранах.

Таким образом, Samsung имеет реальные шансы на успешный выпуск тройного складного телефона. Вопрос лишь остается в том, смогут ли они сделать это до Huawei и получить звание первопроходца в данной сфере.