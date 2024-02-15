Magic 6 Pro - это новейшая флагманская модель Honor с 6,8-дюймовым изогнутым OLED-LTPO дисплеем с разрешением FHD+

Honor Magic 6 Pro, успешно выпущенный в Китае в прошлом месяце, готовится к глобальной презентации на международном мероприятии MWC 25 февраля 2024 года. Получив сертификацию IMDA в Сингапуре, этот смартфон готов к более широкому внедрению за пределами Китая.

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В списке IMDA он обозначен номером модели "BVL-N49". Этот листинг не раскрывает подробностей о его технических характеристиках, но так как устройство уже доступно в Китае, многие о нем уже все знают.

Magic 6 Pro представляет собой новейший флагман от Honor, оснащенный 6,8-дюймовым изогнутым OLED-LTPO-дисплеем с разрешением FHD+. Этот дисплей поддерживает динамическую частоту обновления 120 Гц для улучшенной плавности изображения. Внутри этого устройства находится процессор Snapdragon 8 Gen 3 SoC, обеспечивающий отличную производительность в приложениях и играх. Операционная система Honor MagicOS 8.0 с искусственным интеллектом обеспечивает более интеллектуальное взаимодействие и обещает удобный пользовательский интерфейс.

Важной особенностью Magic 6 Pro является его камера. Устройство оснащено тройной задней камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком, обеспечивающим быструю фокусировку и переменную диафрагму для отличных снимков при низком освещении. Кроме того, смартфон имеет 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и инновационный перископический ультрателеобъектив с разрешением 180 мегапикселей, который позволяет сделать 2,5-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум. На передней панели расположена двойная камера с разрешением 50 мегапикселей, которая идеально подходит для селфи.

Кроме впечатляющих характеристик камеры, Magic 6 Pro также предлагает мощную батарею емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.