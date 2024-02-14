По сообщениям официальных представителей компаний, сотрудничающих с NVIDIA, предполагаемое устройство будет использовать память GDDR6

Известный блогер YouTube-канала Moore's Law is Dead сообщил новые данные о долгожданном GPU следующей серии компании NVIDIA — RTX 5090. Согласно его сообщению, данная видеокарта может задать новые стандарты в области графической производительности и выйдет на рынок в конце текущего года. Начальная цена при запуске будет составлять примерно $2000, что делает ее одной из самых ожидаемых топовых устройств для игр и пользователей работающих с графикой.

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Хотя конкретные технические данные пока не известны, сообщения сотрудников компаний, работающих с NVIDIA, позволяют сделать вывод, что ожидаемое устройство будет использовать память GDDR6. Данный выбор обусловлен сочетанием высокой скорости и достаточной доступностью этой технологии, что возможно скажется на стоимости и доступности видеокарты для потребителей.