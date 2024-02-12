Хотя Vivo V30 Pro, скорее всего, будет оснащен чипом Dimensity 8200, ожидается, что модель для китайского рынка будет оснащена чипом Dimensity 9200+

Компания Vivo готовится представить на международном рынке свой новый смартфон среднего класса, который будет называться Vivo V30 Pro. По слухам, это обновленная версия раннее выпущенной в Китае модели Vivo S18 Pro, которая была представлена в декабре. Устройство уже получило несколько сертификатов, включая bluetooth sig и gsma imei, и теперь оно появилось на платформе Geekbench.

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На сайте Geekbench был замечен Vivo V30 Pro с модельным номером v2319, оснащенный восьмиядерным процессором Dimensity 8200 SOC, тактовая частота которого достигает 3,10 ГГц. Устройство обладает 12 ГБ ОЗУ и будет работать на базе ОС Android 14. По результатам теста, устройство набрало 1045 баллов в одноядерном тесте и 3637 баллов в многоядерном.

Хотя Vivo V30 Pro, скорее всего, будет оснащен чипом Dimensity 8200, модель для китайского рынка, предположительно, будет использовать чип Dimensity 9200+. Это означает, что версия для международного рынка, вероятно, будет обладать другими техническими данными. Если остальные характеристики останутся прежними, можно ожидать, что телефон будет оборудован 6,78-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED с поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 2800 нит.

В модели для китайского рынка доступны варианты оперативной памяти: 8, 12 и 16 ГБ, и хранилище UFS 3.1 ёмкостью 256 или 512 ГБ. Что касается камер, в Vivo V30 Pro может быть установлен основной датчик Sony IMX920 на 50 МП, широкоугольный датчик Samsung JN1 на 50 МП и 2-кратный телеобъектив на 12 МП для съемки портретов. Что касается фронтальной камеры, она вероятно будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором. Встроенная батарея, скорее всего будет иметь ёмкость 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт.