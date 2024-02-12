Большие изменения могут принести интересные новости поклонникам Xbox, особенно если они приведут к выпуску новых современных устройств

Как сообщается, компания Microsoft вносит крупные изменения в проектирование корпуса следующей консоли Xbox, что вызывает ожесточенные дискуссии в игровом сообществе. Вместо команды, которая представила версию Xbox Series X, на смену придет подразделение из Surface в Microsoft. Интересное совпадение, эта новость появляется, когда Xbox пытается догнать популярность Sony PlayStation 5, которая значительно превосходит ее по продажам благодаря эксклюзивам и другим факторам.

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Продажи консоли находятся не на таком высоком уровне, как ожидалось у Microsoft, и они возможно еще понизятся в 2024 году. 21 миллион проданных консолей - это примерно половина от количества, реализованного PS5.

Инсайдер отрасли, Ник Бейкер, поделился информацией о возможной смене команды дизайнеров. Следовательно, возможно будет долгое ожидание следующего поколения Xbox, особенно если они начнут разработку дизайна с нуля.

Однако, почему проект был передан команде Surface? Существуют слухи о новом портативном устройстве Xbox, и команда Surface известна своими качественными портативными изделиями. Поэтому, если Microsoft планирует выпустить портативную версию Xbox, имеет смысл доверить ее разработку этой команде.

Тем не менее, слухи относительно портативного Xbox содержат противоречивую информацию. Некоторые говорят, что он будет более доступным и менее мощным по сравнению с следующим поколением Xbox, в то время как другие утверждают, что он будет таким же мощным, но более дорогим. Трудно определиться, поверить какой информации, но Microsoft заявила о своих планах создавать новое оборудование для Xbox. Большие изменения могут предвещать интересные новости для поклонников Xbox, особенно если они приведут к выпуску новых, современных устройств, таких как портативные версии. Придется подождать и посмотреть, что Microsoft сделает.