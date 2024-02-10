Microsoft также объявила, что вскоре в CoPilot появится новый инструмент GPT, который предоставит пользователям больше возможностей

Вчера, после успешных годовых испытаний, была представлена обновленная версия приложения CoPilot для устройств Android и iOS от Microsoft. Это значительное обновление включает в себя новый пользовательский интерфейс, который специально разработан, чтобы помочь пользователям насладиться преимуществами функций CoPilot, основанных на искусственном интеллекте.

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С более чем 5 миллиардами чатов и 5 миллиардами изображений, созданных на сегодняшний день, CoPilot становится одним из самых популярных инструментов на основе искусственного интеллекта. Этот чат-бот от Microsoft позволяет пользователям идти дальше обычных креативных изображений и настраивать сгенерированные картинки прямо в приложении с помощью встроенного редактора Designer.

Хотя некоторые функции CoPilot требуют подписки, большая часть из них доступна бесплатно, что дает возможность пользователям понять, стоит ли им за них платить.

Например, подписчики CoPilot Pro могут изменять размер и стиль изображений, не покидая чат, и настраивать их с помощью Designer. Кроме того, Microsoft объявила, что вскоре в CoPilot появится новый инструмент GPT, который предложит пользователям больше возможностей.

CoPilot доступен бесплатно и поддерживается в браузерах Microsoft Edge, Chrome, Firefox и Safari. Все изменения, о которых было объявлено на этой неделе, будут внедрены в приложение на платформах iOS, Android.