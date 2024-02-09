Lenovo Tab Plus имеет некоторые общие черты со своим собратом Yoga Tab 11

Ожидается выпуск нового устройства, предположительно называемого Lenovo Tab Plus, которое скоро должно быть официально представлено.

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Хотя пока не ясно, как это новое устройство свяжется с уже существующими продуктами компании, его простое и понятное название подразумевает, что Lenovo может пересмотреть свои планшеты и начать с чистого листа с точки зрения брендинга.

К сожалению, на данный момент мало информации о технических характеристиках будущего Lenovo Tab Plus. Утечка высококачественных рендеров, выполненных специалистами из Windows Report, позволяет лишь предположить, что это 10-дюймовое устройство на Android. О размере экрана, его разрешении, процессоре, памяти, емкости аккумулятора и других параметрах на данный момент ничего неизвестно.

Однако, кажется достаточно очевидным, что Lenovo Tab Plus будет иметь сходство со своим собратом - Yoga Tab 11, выпущенным в 2021 году. Вместо цилиндрической подставки, присутствующей у предыдущей модели, Lenovo Tab Plus обладает подставкой тонкой формы, которую потенциальные покупатели, вероятно, посчитают удобной.

Нижняя часть планшета будет слегка толще, чем остальная часть корпуса. Несмотря на это, она не будет ощущаться неудобной или навязчивой для пользователя. Основная идея заключается в том, чтобы обеспечить простую установку и использование Lenovo Tab Plus на столе.

Общий дизайн говорит о том, что ожидаемое устройство видимо будет относиться к среднему классу, что дает надежду на конкурентоспособную цену.

Пока нет информации о точной дате официального представления и выпуска Lenovo Tab Plus, но на фоне нынешнего рынка средних Android-планшетов, данная модель явно является интересным вариантом для покупки.