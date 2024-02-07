Производительность Snapdragon X Elite, как сообщается выше M3 что угрожает доминированию Apple

Snapdragon X Elite от Qualcomm готовится к своему официальному выпуску. Такое заявление сделал генеральный директор компании Кристиано Амон во время пресс-конференции в Сан-Диего, на которой был представлен отчет о прибылях и убытках компании. Новый чипсет предназначен специально для ноутбуков с операционной системой Windows и будет выпущен в середине 2024 года.

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Это означает, что у Apple и ее микросхем серии M появится серьезный конкурент, на который стоит обратить внимание. Предварительные тесты показали впечатляющую производительность Snapdragon X Elite. По сравнению с Snapdragon 8cx Gen 3, он обеспечивает ощутимый скачок в производительности, что делает его значимым соперником для серии Apple M3.

Релиз флагманского чипсета запланирован на середину 2024 года, и Qualcomm будет ориентироваться на тех, кто ищет мощный компьютер, который не только обеспечивает высокую производительность, но и работает долго без подключения к электро питанию, например, во время лекций или на занятиях, как в случае с MacBook на платформе Apple Silicon.

Snapdragon X Elite, как ожидается, будет совместим с следующей версией операционной системы Windows, которая получит ряд новых функций ИИ. По данным предыдущих тестов, Snapdragon X Elite показывает на 21% большую производительность по сравнению с M3 в многоядерной работе и может работать в двух разных режимах мощности – 23 и 80 ватт.

Snapdragon X Elite должен создать здоровую конкуренцию в сфере, где Apple в настоящий момент доминирует. Windows от Microsoft по-прежнему является самой популярной настольной операционной системой в мире, поэтому у Qualcomm есть отличная возможность захватить значительную долю рынка. Захватывающе будет наблюдать, как потребители отреагируют на предстоящий релиз, особенно учитывая, что Apple контролирует программное обеспечение macOS.