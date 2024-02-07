Новый патент также предназначен для функций умного кольца

Технологический прогресс непрерывен. Последний представленный патент от Google связан с новым типом антенны для носимых устройств, включая смарт-часы.

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Вновь полученный патент позволяет создать более компактную и оптимизированную антенну для обеспечения более эффективной связи. Согласно информации от Google, в новой конструкции антенны используется микроволновая диэлектрическая подложка с высокой относительной диэлектрической проницаемостью. Это именно то, что делает эту конструкцию антенны особенной – она способна хранить электрическую энергию (что, в свою очередь, увеличивает срок службы батареи) и обеспечивает более надежную передачу (отправку и получение) сигналов.

Google также отмечает, что конструкция данной антенны крайне компактна – ее размеры не превышают 8 мм в ширину и длину. Компания также заявляет, что новая конструкция антенны полностью будет совместима с функциями умного кольца.

Антенны играют решающую роль в портативных технологиях. Они необходимы для сбора данных с датчиков отслеживания (например, трекеров артериального давления или GPS-функции на фитнес-часах) и их передачи в часть устройства, которая осуществляет анализ или хранение.