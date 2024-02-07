Обновление будет распространяться поэтапно, поэтому вы узнаете, когда эта функция станет доступна, когда в верхнем левом углу приложения появится небольшой прямоугольник

Приложения Google для iOS и Android не всегда имеют одинаковые функции, но компания из Маунтин-Вью старается не задерживать какие-либо важные функции исключительно для одной платформы в течение длительного времени.

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В связи с этим, одна из функций Google Maps, которая ранее была доступна только для пользователей iOS, могла предоставлять виджет погоды с необходимой информацией в режиме реального времени.

Теперь эта функция наконец-то появилась и на Android. Обновление распространяется поэтапно, поэтому можно узнать о наличии этой функции, если появится небольшой прямоугольник в верхнем левом углу приложения.

Этот небольшой виджет показывает только температуру. Однако, можно нажать на него, чтобы получить более подробную информацию о погоде, включая 12-часовой прогноз.

Стоит иметь в виду, что если выбрать что-то другое в приложении, виждет погоды исчезнет. Судя по всему, это обновление уже начало распространяться среди пользователей Android несколько недель назад, но только недавно Google решил расширить его доступность.