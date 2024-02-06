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10test
Google выпускает февральское обновление Pixel Android 14
Компания Google восстанавливает прежний график выпуска обновлений, исправлений и улучшений для устройств Pixel

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Google возвращает старый график выпусков обновлений, исправлений и улучшений для устройств Pixel, и в первый понедельник февраля было предоставлено следующее обновление. В список обновления входят модели от Pixel 5a (5G) до Pixel 8 Pro, а также Pixel Tablet и Pixel Fold. 

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Функциональная часть обновления включает исправления ошибок и улучшения в различных областях. В камере были сделаны общие улучшения стабильности и производительности для Pixel 8 и Pixel 8 Pro. В области дисплея и графики было исправлено отображение дисплея на указанных моделях, а также устранена проблема с внешним дисплеем Pixel Fold.

На Pixel 5a (5G), Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold, Pixel 8 и Pixel 8 Pro были устранены проблемы со стабильностью и производительностью некоторых сторонних приложений. В области Wi-Fi также были сделаны общие улучшения стабильности и производительности.

Кроме того, обновление включает исправления безопасности. В нем устранены 15 проблем безопасности, различающихся по серьезности от высокой до критической. Например, обнаружена уязвимость cve-2024-22012 в загрузчике устройств Pixel, которая относится к уровню серьезности "Высокий". Эта проблема в методе проверки пароля может позволить злоумышленнику пройти аутентификацию под чужим именем пользователя.

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Ранее Google заявлял, что выпускает обновления после завершения необходимых тестов, а не в определенный день. Однако с начала 2024 года ежемесячные обновления программного обеспечения возвращаются в первый понедельник нового месяца. Если эта тенденция продолжится, следующее обновление можно ожидать в понедельник, 4 марта.

#google #pixel #android 14
Источник: phonearena.com
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