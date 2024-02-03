Redmi K70 Ultra будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и максимальной яркостью до 5000 нит

Согласно известной информации, китайский технологический гигант планирует выпустить Redmi K70 Ultra и Note 13 Turbo в первой половине текущего года. Подробности о K70 Ultra уже появились в интернете в последние несколько недель, а последняя информация раскрыла характеристики его аккумулятора. В новом посте на Weibo типстер Смарт Пикачу поделился характеристиками батареи.

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Было сообщено, что Redmi K70 Ultra будет оснащен аккумуляторной батареей ёмкостью более 5000 мАч. Когда пользователь Weibo спросил, означает ли это, что аккумулятор будет ёмкостью 5500 мАч, информатор просто подтвердил это смайликом с большим пальцем вверх.

Таким образом, предполагается, что новый смартфон будет питаться от аккумулятора ёмкостью 5500 мАч. Утечка также упомянула, что в Китае скоро появится новый планшет Redmi.

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По имеющейся на данный момент информации, ожидается, что Redmi K70 Ultra будет оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и максимальной яркостью до 5000 нит. Внутри устройства будет работать процессор MediaTek Dimensity 9300 SoC в сочетании с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Это все технические характеристики о которых в данный момент известно.