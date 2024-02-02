Пользователи отмечают, что экрану Galaxy S24 Ultra не хватает яркости и он не всегда отображает точные цвета

Samsung Galaxy S24 Ultra стал невероятно популярным среди пользователей благодаря своим мощным характеристикам. Отмечается, что компания Samsung давно известна своими качественными экранами на своих устройствах, а с выпуском модели S24 Ultra они еще больше улучшили яркость дисплея.

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В то время как экран Galaxy S23 Ultra имел яркость 1750 нит, у Galaxy S24 Ultra яркость достигает впечатляющих 2600 нит. Это значительное улучшение. Кроме того, S24 Ultra поставляется с антибликовой защитной пленкой, которая значительно улучшает передачу цветов. Все это является существенными улучшениями. Однако, некоторые пользователи отмечают, что экран Galaxy S24 Ultra имеет некоторые недостатки.

По мнению пользователей Reddit, экран Galaxy S24 Ultra считается недостаточно ярким, а цвета отображаются не так, как ожидалось. Более того, эта проблема не ограничивается только Galaxy S24 Ultra, она также влияет на модели Galaxy S24 и S24+.

Пользователи сообщают, что экрану Galaxy S24 Ultra не хватает яркости и он не передает цвета с достаточной точностью. Некоторые пользователи сталкиваются с искажением цветов на главном экране или при открытии приложений, но при воспроизведении видео дисплей работает нормально. По всей видимости, это не связано с аппаратным дефектом, и компании Samsung следует провести оперативное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы. Стоит отметить, что данная проблема возникает только при использовании яркого режима настроек.

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Forbes сообщает, что Samsung уже работает над этой проблемой. Они опубликовали скриншот онлайн-чата между пользователем и сотрудником Samsung. Пользователь задал вопрос о времени, когда возникшая проблема будет устранена, но представитель компании Samsung не смог назвать конкретные сроки для решения проблемы с дисплеем Galaxy S24 Ultra.